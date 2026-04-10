Ici tout commence du 10 avril : le gros revirement d’Anaïs, Emmanuel de retour (résumé + vidéo épisode 1412 en avance)

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Ici tout commence du 10 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1412 – Emmanuel Teyssier fait son grand retour à l’institut ce vendredi soir dans votre série « Ici tout commence ». Et de son côté, Anaïs nous réserve un gros revirement : elle réussit à convaincre Jasmine de rester et elle se réconcilie avec Milan !





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Ici tout commence du 10 avril – résumé de l’épisode 1412

À l’Institut, Anaïs, soutenue par ses amis après sa rupture avec Milan, tente de convaincre Jasmine de ne pas quitter le Master. Après hésitation, celle-ci décide finalement de rester, une décision validée par Delobel.

Teyssier fait son retour, félicite Anaïs mais l’encourage à penser à elle. Elle retrouve alors Milan, reconnaît ses torts et lui avoue qu’elle ne veut pas rompre : ils décident de reprendre leur relation en douceur et se réconcilient.



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Parallèlement, Teyssier lance un défi pâtisserie. Déçu par les propositions de Bérénice et Léonard, il préfère finalement coacher un autre élève.

Enfin, Zoé doute de son niveau, mais Marc finit par reconnaître son talent et l’aide à progresser. Grâce à lui, elle maîtrise sa recette et est invitée à une soirée chez les Leroy.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : qui Teyssier va-t-il coacher au concours ? Réponse ! (vidéo épisode du 14 avril)

Ici tout commence du 10 avril 2026 – extrait vidéo

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