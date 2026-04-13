Plus Belle La Vie du 13 avril 2026 : Ulysse fait un malaise face à Alice qui... (résumé + extrait vidéo épisode 560 en avance)

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Plus belle la vie du 13 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 560 de PBLV – Alice va marquer un gros coup cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Ulysse va faire un malaise au tribunal…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 avril – résumé de l’épisode 559

Ulysse sort du commissariat : la police n’a aucune piste sur l’intrusion à son domicile. Déterminé à défendre Félix, il veut identifier le vrai coupable avec l’aide de Luna, qui pense à demander l’aide de Gabriel. Ulysse lui demande de le contacter d’urgence avant la reprise du procès.

Gabriel accepte finalement d’aider Luna et Ulysse à consulter les données de Fabrice à l’hôpital. Et il leur révèle que Fabrice avait des problèmes de couple… Au tribunal, Alice appelle Charlotte de la PTS à la barre. Elles expliquent qu’une expérience prouve que le sweat-shirt a pu être totalement nettoyé en quelques heures, ce qui fragilise la défense. Ulysse, sous le choc, fait un malaise et perd connaissance !



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Apolline s’est procuré le même sweat que Félix pour vérifier s’il a pu en racheter un après le meurtre mais la livraison est trop longue. Alice décide alors de creuser une autre piste liée au vêtement…

Au Mistral, le frigo est HS, Aya demande l’aide d’Ophélie et son frère. Pendant ce temps là, Eric conclut un deal avec Blanche : il va aider gratuitement une certaine Delphine contre la traduction d’un carnet en russe pour une enquête.

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VIDÉO Plus belle la vie du 10 avril 2026 – extrait vidéo

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