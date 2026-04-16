Plus Belle La Vie du 16 avril 2026 : que cache Félix ? Apolline découvre... (résumé + extrait vidéo épisode 563 en avance)

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Plus belle la vie du 16 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 563 de PBLV – Félix n’a pas tout dit à Ulysse dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Cet après-midi, il assure à son avocat qu’il a un alibi mais il refuse de balancer le nom du client avec qui il se trouvait au moment du meurtre…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 avril – résumé de l’épisode 563

Alice et Ulysse sortent du bureau du président : elle lui fait remarquer qu’il s’en sort bien avec un simple rappel à l’ordre, malgré la vidéo virale, et qu’il peut s’estimer heureux que Simon Dutoit ne porte pas plainte. Ulysse répond qu’il a atteint son objectif en le faisant passer pour quelqu’un d’impulsif et violent. Alice le compare à son client et souligne qu’elle n’a pas évoqué son faux malaise. Une fois seul, Ulysse prend des médicaments.

Apolline se rend chez les Nebout pour demander conseil à Noémie sur l’affaire Félix Arnaud, notamment l’hypothèse d’un second téléphone. Noémie évoque un ancien cas, ce qui met Apolline sur une piste liée à la mère de Félix. Léa arrive, encourage Apolline pour le procès et celle-ci lui confie qu’elle lui manque.



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Apolline retrouve Alice : elle lui annonce avoir trouvé le numéro du second téléphone de Félix, Alice lui dit de récupérer les données via Idriss. Plus tard, Apolline insiste auprès d’Idriss pour obtenir les données du téléphone. D’abord réticent, il finit par accepter. De son côté, Ulysse fait le point avec Félix, inquiet du rapport psy à venir. Félix refuse de donner le nom d’un client qui pourrait l’innocenter en confirmant son alibi… Enfin, Ulysse, épuisé, consulte Gabriel… avant de lui voler discrètement une ordonnance en partant.

Jennifer a passé la nuit avec Isaac mais se sent mal à l’aise. Après son départ précipité face à Barbara, elle avoue penser encore à Samuel et refuse de rappeler Isaac, malgré les conseils de son amie. Mais plus tard, au cabinet médical, Isaac débarque : il est le nouveau médecin, ce qui met Jennifer très mal à l’aise.

Au Mistral, le frère d’Ophélie a réparé le frigo de Thomas. Aya, blessée d’être ignorée par Ophélie, apprend par son frère où la trouver. Stanislas lui conseille d’aller lui parler… Aya retrouve Ophélie, qui s’excuse puis admet avoir changé et craint son regard. Aya l’assure de son soutien, mais Ophélie reste distante.

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VIDÉO Plus belle la vie du 16 avril 2026 – extrait vidéo

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