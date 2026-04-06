Plus Belle La Vie du 6 avril 2026 : Ulysse sous le choc, Lucie retient Noémie (résumé + extrait vidéo épisode 555 en avance)

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Plus belle la vie du 6 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 555 de PBLV – Noémie va prendre une décision pour son avenir aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Ulysse va être sous le choc en apprenant un évènement dramatique…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 avril – résumé de l’épisode 555

Ulysse rend visite à Félix en prison : celui-ci clame toujours son innocence et dénonce une perquisition illégale. En enquêtant, Ulysse obtient le témoignage d’une voisine confirmant que la police est intervenue avant l’heure légale, ce qui pourrait invalider les preuves. Le président de la cour d’assise accepte le témoin mais le met en garde : miser uniquement sur ce vice de procédure pourrait se retourner contre lui !

Au Mistral, l’ambiance est tendue autour du procès : Luna reproche à Jules son interview à charge et rappelle qu’une opinion ne remplace pas une information. Et alors qu’Ulysse continue de chercher une défense solide, il est avec Luna quand il apprend que Félix a été hospitalisé après une tentative de suicide.



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À la résidence, Noémie hésite entre changer de voie, partir étudier ailleurs ou rester. Après réflexion et discussions avec Vadim et Lucie, elle décide finalement de rester à Marseille.

Thomas rentre d’Australie, et Gabriel organise une chasse aux œufs pour les enfants au bar.

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VIDÉO Plus belle la vie du 6 avril 2026 – extrait vidéo

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