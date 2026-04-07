Demain Nous Appartient du 7 avril : Manon fait une découverte choc (résumé + vidéo épisode 2177 en avance)

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Demain nous appartient du 7 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2177 de DNA – Alors que la police innocente finalement Audrey ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », Manon va faire une découverte choc sur Nordine…





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Demain nous appartient du 7 avril 2026 – résumé de l’épisode 2177

Chez les Roussel, le petit déjeuner est tendu entre Audrey et Damien. Au commissariat, Damien demande à Roxane d’attendre avant de prévenir Martin : avec un algorithme plus performant, l’image du radar est améliorée et prouve finalement que le pare-chocs d’Audrey est intact. Elle est donc innocentée.

Au lycée, Marceau tente d’aborder Violette, qui le repousse sèchement. Bastien essaie de comprendre, mais elle refuse de s’expliquer.



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L’enquête avance : le vélo appartient à un jeune de Montpellier qui l’a revendu en ligne à un acheteur introuvable. Du sang est retrouvé sur le guidon et des fibres bleu foncé sous les ongles de la victime. Martin privilégie la piste d’une bagarre lors du mariage, suivie d’un homicide commis en voiture. Chez lui, Nordine souffre toujours de l’épaule. En fouillant ses affaires, Manon découvre un t-shirt bleu foncé taché de sang et troué !

Au Spoon, Audrey reproche à Damien de ne pas lui avoir parlé de sa soirée électro. Il explique se sentir mis à l’écart de la famille depuis l’arrivée des pères des jumaux. Elle s’excuse mais reste méfiante et confie à Erica qu’elle craint une tromperie…

De son côté, Diego est troublé par une surfeuse. Plus tard, il est déçu que Maud annule leur soirée pour rejoindre Adam. Lors d’un apéro, les discussions et remarques créent des tensions dans leur couple…

Enfin, Alex envisage d’aider Manny à sa sortie de prison, mais Chloé lui rappelle ce qu’il a fait et Judith refuse catégoriquement.

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VIDÉO Demain nous appartient du 7 avril 2026 – extrait de l’épisode

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