Plus Belle La Vie du 8 avril 2026 : Alice provoque Ulysse, Félix dérape (résumé + extrait vidéo épisode 557 en avance)

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Plus belle la vie du 8 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 557 de PBLV – C’est le début du procès de Félix aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alice va provoquer Ulysse juste avant et elle va faire déraper Félix…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 avril – résumé de l’épisode 557

Ulysse, stressé mais déterminé, prépare la défense de Félix et lui donne des conseils pour faire bonne impression au procès. Face à lui devant le Palais de Justice, Alice se montre sceptique et estime que tout accuse son client.

Et sur place, l’ambiance est déjà tendue : Yolande est convaincue de la culpabilité de Félix, tandis que Jules rappelle que seul le procès permettra de connaître la vérité. Baptiste est tiré au sort comme juré.



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Le procès s’ouvre : Félix, accusé de meurtre avec préméditation, clame son innocence. Il évoque la maladie de sa mère pour expliquer ses choix passés, notamment liés à des activités illégales. Ulysse tente de le défendre, mais Alice met en avant son passé violent. Sous pression, Félix finit par s’emporter et insulter l’avocate, provoquant la suspension de l’audience.

En parallèle, Djawad veille sur Ariane pendant sa grossesse mais une dispute éclate après qu’elle ait fait du shopping sans lui. De son côté, Thomas s’inquiète pour Eric, qui continue d’accepter des missions gratuites pour le Pavillon des Fleurs au risque de mettre son agence en danger, tandis que Blanche lui demande son aide après un acte de vandalisme.

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VIDÉO Plus belle la vie du 8 avril 2026 – extrait vidéo

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