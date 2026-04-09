Demain Nous Appartient spoiler : Victor a-t-il tué Nolan ? Il dit tout à Charles ! (10 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Victor a-t-il tué Nolan dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Demain, dans l’épisode du vendredi 10 avril, Victor commence à s’inquiéter des conséquences de ce qui s’est passé cette nuit là…











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Au Spoon, Charles surprend Victor lisant un article sur la mort de Nolan Lacombe. Charles comprend que Victor cache quelque chose… Victor dit s’étonner que la police ne l’ait pas interrogé. Charles lui explique que c’est Bart qui a donné la liste des personnes présentes, il ne savait pas qu’il était venu le voir.

Victor finit par dire la vérité à Charles : sur la route retour, il était distrait et il a eu un accident ! Il s’est arrêté, il est sorti mais il n’a rien vu… Il a cru avoir percuté un marcassin. Charles dit à Victor qu’il est le seul à savoir qu’il était là ce soir là, s’il ne dit rien la police ne remontera pas jusqu’à lui. Charles est donc prêt à couvrir son crime !

Pendant ce temps là, la police décide de faire le tour des garages pour découvrir si quelqu’un a fait réparer sa voiture récemment… Et Damien réussit à remonter jusqu’à Victor Brunet ! Il explique à Martin et à la substitut du procureur qu’il a emmené sa voiture au garage pour la vidange et un changement d’essuie-glace alors qu’elle n’a qu’un mois et demi ! Il trouve ça suspect, d’autant que ce garage a déjà trempé dans des affaires pas nettes…



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Aurore vient interroger Bart au sujet de Brunet. Et bingo : Audrey a vu Victor qui parlait avec Charles peu avant qu’elle parte, elle laissait un message à Damien !

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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.