Demain Nous Appartient spoilers : Valentine prête à dénoncer Charles, les résumés jusqu’au 17 avril 2026

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 17 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend le mois prochain dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 avril 2026.











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On peut déjà vous dire que Charles va se retrouver, une fois de plus dans la tourmente. Alors que Violette cache quelque chose, Charles est sous le feu des projecteurs et Valentine est enfin sur le point de le dénoncer pour les crimes qu’il a commis, déterminée à ne pas le laisser s’en sortir encore une fois !

Pendant ce temps là, Alex annonce une décision importante à Judith tandis qu’Erica reçoit une lette anonyme. Et Soizic est contrainte de cohabiter avec… Bruno !

Aux Halles, Sofia décroche un job et se montre convaincante.



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Les résumés de DNA du 13 au 17 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 (épisode 2181) : Philippine s’inquiète pour Violette. Violette cache quelque chose. Roxane et la phobie des poux. Sofia se montre convaincante aux halles.

Mardi 14 avril 2026 (épisodes 2182) : Erica prend la lettre anonyme très au sérieux… Erica est tiraillée entre deux versions de son fils. Le mini duel d’Énora et Lucien provoque une mobilisation parentale. Alex assume sa décision auprès de Judith.

Mercredi 15 avril 2026 (épisode 2183) : Charles est sous le feu des projecteurs.Les bonnes intentions de Maud se retournent contre elle… Lizzie et Marguerite ne se quittent plus… malgré elles !

Jeudi 16 avril 2026 (épisode 2184) : Sous la pression de sa mère, Damien relance l’enquête. Bruno et Soizic vivent une cohabitation forcée. Diego ne se sent plus à sa place.

Vendredi 17 avril 2026 (épisode 2185) : Valentine est sur le point d’exploser et ne compte pas laisser Charles s’en sortir encore une fois. Gabriel n’arrive plus à suivre la cadence de Soraya. Sylvain se mêle encore de ce qui ne le regarde pas…

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 30 mars au 3 avril 2026 en cliquant ICI

du 6 au 10 avril 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…