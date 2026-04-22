« Elles deux » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce soir sur France 2 (22 avril 2026)

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« Elles deux » au programme TV du mercredi 22 avril 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Elles deux », porté par Sylvie Testud.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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Elles deux, présentation

Deux femmes d’une cinquantaine d’années. Tout les sépare : leur milieu social, leur histoire, leurs origines. Pourtant, elles vont s’unir autour d’un même objectif, intime et viscéral : obtenir la garde de leur petit-fils à son retour d’un camp de prisonniers djihadistes.

Deux femmes, un enfant. Trois destins désormais indissociables.



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Le casting

Avec Sylvie Testud (Sandrine), Meriem Serbah (Hasna), Kassim Lemaitre (Hicham), Adel Bencherif (Samir)

Un film multi-récompensé : Sylvie Testud et Meriem Serbah ont remporté conjointement le Prix de la Meilleure interprétation féminine aux Festival CreaTVty 2024 à Sète et au Festival de Luchon 2025. Et Léa Castel et Yoan Chirescu ont reçu le Prix de la Meilleure Musique au Festival de Luchon 2025.