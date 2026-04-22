Des racines et des ailes du 22 avril 2026 : le sommaire ce soir sur France 3

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Des racines et des ailes du 22 avril 2026 – C’est un numéro inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Pour ce numéro, Carole Gaessler vous emmène dans du Puy-de-Dôme au Cantal, sur la terre des volcans.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







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Des racines et des ailes du 22 avril 2026 « Du Puy-de-Dôme au Cantal, la terre des volcans »

Pour ce numéro inédit de « Des racines & des ailes », cap sur un territoire spectaculaire entre le Puy-de-Dôme et le Cantal, façonné par près de 80 volcans. De cette terre singulière est issue la célèbre pierre volcanique, utilisée pour ériger de nombreux monuments emblématiques de la région. Parmi eux, la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Clermont-Ferrand, dont la restauration est confiée à Rémy Fromont, architecte en chef des monuments historiques.

Autre richesse locale : les burons, ces bâtisses en pierre qui témoignent du passé agricole et fromager des monts du Cantal. Longtemps délaissés, ils renaissent aujourd’hui grâce à des passionnés qui s’attachent à les restaurer et à leur offrir une nouvelle vie.



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Nous suivrons également Alexandra Boiche, tailleuse de pierre, qui nous emmènera sur des sites confidentiels à la recherche d’améthystes et de saphirs, des pierres précieuses issues de l’activité volcanique.

Au cœur de ces paysages volcaniques s’est aussi développée, à la fin du XIXe siècle, une architecture remarquable : celle des grandes stations thermales, comme Châtel-Guyon et La Bourboule.