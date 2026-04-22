Grey’s Anatomy du 22 avril 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 22)

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Grey’s Anatomy du 22 avril 2026 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 22 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.


A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.

Grey's Anatomy du 22 avril 2026 : lancement de la saison 22 ce soir sur TF1
Capture TF1


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Grey’s Anatomy du 22 avril 2026 : vos deux épisodes de ce soir

« Pour un souffle de vie » : Une greffe pulmonaire particulièrement risquée met l’équipe chirurgicale à rude épreuve. Parallèlement, Bailey prend en charge un patient polytraumatisé dont le pronostic reste incertain.

« Tous en selle » : Les internes font face à un cas de traumatisme inhabituel, tandis qu’une reconstruction mammaire délicate oblige Meredith à travailler dans une atmosphère tendue.


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Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

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