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Grands Reportages du 26 avril 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 26 avril 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Héritages familiaux : cadeau ou fardeau ? » (inédit)

Un héritage est généralement perçu comme une bonne nouvelle. Pourtant, il peut parfois se transformer en véritable fardeau, un cadeau empoisonné qui complique la vie. Que faire lorsque les biens transmis sont difficiles à assumer ? Faut-il se battre pour les conserver ou, au contraire, chercher à s’en libérer ?

Car au-delà de l’aspect financier, les successions révèlent souvent des histoires familiales enfouies, parfois douloureuses, qui ressurgissent au moment de la disparition d’un proche.



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Et à 14h50 : « Quand collection rime avec addiction sans modération » (rediffusion)

Qu’ils collectionnent des jouets, des objets anciens, des voitures d’exception ou même des montgolfières, tous partagent un même trait : le goût de la démesure. Animés par une passion souvent née dès l’enfance, ils en ont fait le centre de leur existence. Pour enrichir leur collection, certains n’hésitent pas à s’endetter et à parcourir le monde à la recherche de la pièce rare. Immersion dans l’univers fascinant de ces collectionneurs hors norme.