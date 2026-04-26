Les 12 coups de midi du 26 avril 2026 : Tom éliminé, l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée

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Les 12 coups de midi du 26 avril 2026, élimination de Tom – C’est déjà fini pour Tom dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a été éliminé et est reparti avec 15.000 euros de gains en 2 victoires.











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Les 12 coups de midi du 26 avril, plus que 10 cases sur l’étoile mystérieuse

C’est Aloïs qui est devenu Maître de Midi ce dimanche, il a signé une première victoire à 2000 euros et compte donc 1000 euros dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de l’étoile mystérieuse, plus que 10 cases et elle sera donc entièrement dévoilée la semaine prochaine. On a 7 indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, une clé plate, une machine à tatouer, un cheval, une palette de peinture, et une grappe de raisin.

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages.



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Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman, Angelina Jolie, Emmanuelle Béart

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+