Top Chef du 22 avril 2026 : l’épisode 8 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

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Top Chef du 22 avril 2026 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 8 de la saison 17 de « Top Chef ». Après l’élimination d’Aboubakar Bamba sur la dernier épisode, la compétition se poursuit et commence par une grosse surprise.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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Top Chef du 22 avril 2026, le programme de l’épisode 8

Aboubakar Bamba réintègre la compétition ce soir après l’abandon d’Antoine Garcia, qui était trop malade pour participer à cette huitième semaine et a été contraint à l’abandon.

Tout le monde le sait : les grands chefs aiment étonner leurs convives ! Derrière chaque plat d’exception se cache une histoire, et parfois même une surprise inattendue. Leur objectif est de susciter une émotion intense lors de la dégustation, quitte à associer des ingrédients que tout oppose en apparence.



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Cette semaine, les candidats se retrouvent au Jardin d’Acclimatation pour une journée placée sous le signe de l’étonnement. Entourés de leurs proches et accompagnés du chef Adrien Cachot, ils débutent en replongeant dans leurs souvenirs d’enfance à travers un plat chargé d’émotion, façon « madeleine de Proust ».

Puis, place à un tout autre défi : l’audace. Les candidats devront sortir de leur zone de confort en imaginant des associations surprenantes autour du chou-fleur, qu’ils devront marier soit avec du chocolat, soit avec de la myrtille.

Extrait vidéo

à venir

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.