Grey’s Anatomy du 29 avril 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 22)

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Grey’s Anatomy du 29 avril 2026 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 22 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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Grey’s Anatomy du 29 avril 2026 : vos deux épisodes de ce soir

« Intimes convictions » : Jo est confrontée à un cas complexe concernant une femme enceinte. De leur côté, Blue et Jules s’occupent d’un patient diabétique, tandis que Simone prend en charge un patient qui lui confie une révélation inattendue.

« Moment de solitude » : Le Grey-Sloan prend en charge les victimes d’un grave accident de bus. Teddy et Owen se retrouvent dans une situation embarrassante, tandis que Richard pousse la patience de Bailey à ses limites.



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Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)