Top Chef du 29 avril 2026 : l’épisode 9 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)

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Top Chef du 29 avril 2026 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 9 de la saison 17 de « Top Chef ». Après l’élimination d’Aboubakar Bamba sur la dernier épisode, la compétition se poursuit et commence par une grosse surprise.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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Top Chef du 29 avril 2026, le programme de l’épisode 9

Dans Top Chef, les plus grands chefs savent magnifier aussi bien des produits d’exception que des ingrédients du quotidien. Cette semaine, les candidats vont devoir le prouver en relevant un défi de taille : transformer des produits simples en véritables assiettes gastronomiques.

Pour cette épreuve originale, ils auront accès à des garde-manger pas comme les autres : les frigos cultes du petit écran. Les célèbres couples de Scènes de Ménages, incarnés notamment par Gérard Hernandez, Anne-Elisabeth Blateau, David Mora, Grégoire Bonnet, Claire Chust et Vinnie Dargaud, leur ouvrent les portes de leur cuisine.



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Chaque binôme de candidats devra composer avec un univers bien particulier : produits de la ferme, sodas, goûters pour enfants ou encore aliments industriels. Avec ces contraintes, qui réussira à surprendre à la fois les chefs et les comédiens en sublimant des ingrédients du quotidien ?

Extrait vidéo

« Ça te fait quoi d’être chez nous ? »

Les candidats de Top Chef vont cuisiner sur le plateau de Scènes de ménages ! 🔥#TopChef, mercredi 29 à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/JGrlhNvvVA — M6 (@M6) April 26, 2026

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.