Koh-Lanta : Johan sort du silence après son élimination « je considère que ce n’est pas terminé » (VIDÉO)

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C’est Johan qui a été éliminé de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » hier soir à l’issue de l’épisode 9. Il y a fait les frais du collier d’immunité que Jade a choisi de donner à Hugo, l’aventurier qui avait reçu le plus de votes au conseil !











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Et alors qu’il a tiré une relique du destin vide, Johan a été éliminé et il a rejoint Jonathan et Ulrich au camps du jury final.

« Ce qui prédomine, c’est la déception de ne pas avoir l’occasion de rendre fier plus longtemps dans cette aventure les gens qui comptent pour moi et qui font ce que je suis aujourd’hui » a déclaré Johan à chaud après son élimination.

« J’espérais aller bien plus loin. Je pense que j’en avais les compétences et les capacités. Mais maintenant c’est bien beau de penser, il fallait agir, fallait gagner » a-t-il poursuivi.



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« Je suis partagé sur le fait d’être fier de moi sur cette aventure ou pas. D’un côté je le suis, je suis fier d’avoir été moi-même, sincère de bout en bout. (…) Ce que j’ai donné d’un côté, j’ai pas su le donner sur les épreuves parce que je n’avais peut être pas l’énergie »

Et il remet en question sa stratégie après la réunification : « C’est aussi un peu ma faute stratégiquement. Sur le camps réunifié j’ai peut être trop joué rouge, protégé rouge, fédéré rouge, et pas assez blanchi et discuté avec les jaunes. Les autres l’ont fait un peu plus, ont tissé des liens avec des gens qui les ont défendu« .

Et alors qu’une relique du destin pourrait lui permettre de revenir, Johan garde espoir : « Je n’ai pas envie de me dire que mon Koh-Lanta s’arrête ce soir même si ça y ressemble fort. Tant qu’il y a ce petit pourcentage de chance d’y retourner, je considère que ce n’est pas terminé« . Rappelons que l’une des reliques consiste en un affrontement à 3 entre le sortant, le dernier éliminé et l’aventurier de son choix. Si elle était tirée au prochain conseil, Johan aurait une chance de revenir.

Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

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