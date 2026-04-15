Koh-Lanta : Jonathan sort du silence après son élimination « j’ai fait ce que j’ai pu » (VIDÉO)

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C’est Jonathan qui a été éliminé de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » hier soir à l’issue de l’épisode de la Réunification. Alors qu’il avait été éliminé lors du dernier conseil des jaunes mais avait eu une seconde chance grâce aux reliques du destin, Jonathan a finalement été écarté par les ambassadeurs.











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Revenu au sein de l’équipe rouge, le sursis de Jonathan n’aura donc pas duré longtemps. Et il est parti en refusant de céder son collier d’immunité !

« Je ne pensais pas que les autres allaient être si forts, j’ai fait ce que j’ai pu » a déclaré Jonathan après son élimination.

« J’ai été fidèle à moi même, j’ai été un peu pris par l’évènement et j’ai eu du mal à rentrer dans le jeu. J’aurai du avoir un peu plus de recul » a-t-il expliqué. « Quand on regarde les épisodes depuis son canapé, tout parait plus facile »



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« Koh-Lanta, je ne le faisais pas pour gagner 100000 euros, l’argent ce n’était vraiment pas une priorité pour moi. Comme je l’ai dit depuis le début, c’était pour rendre hommage à mon ami décédé lors des attentats de Paris à la Belle Équipe. Mon but ultime c’était de gagner une épreuve individuelle pour lui. Je l’ai pas fait donc c’est mon petit regret »

Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

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