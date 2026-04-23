Ici tout commence du 23 avril : Charlène démasque Noé, Mehdi sous le choc (résumé + vidéo épisode 1421 en avance)

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Ici tout commence du 23 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1421 – Noé va repousser Charlène ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et il cache quelque chose, un secret qui pourrait bien faire l’effet d’une bombe chez les Teyssier !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 23 avril – résumé de l’épisode 1421

Chez les Teyssier, Charlène ne comprend pas le rejet de Noé après sa tentative de baiser. À l’Institut, elle avoue à Bérénice avoir menti à son père sur son alibi, ce qui la pousse à douter de Noé.

À l’Atelier, Charlène fouille l’ordinateur de Noé et découvre un dossier avec des photos de sa famille. Surprise par son retour, elle panique, elle refuse de l’écouter et le menace avec un couteau pour qu’il s’en aille. Emmanuel et Constance décident de porter plainte.



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De son côté, Teyssier présente ses excuses à Mehdi et lui parle du sac orange… Grâce à ça, Mehdi découvre alors que Lucile est derrière les menaces et elle confirme en annonçant que ce n’est que le début.

En cours, Malik se rapproche de Thelma en se proposant comme binôme. Avec l’aide de Pénélope, elle accepte de faire semblant d’être en couple avec Enzo pour profiter de lui.

Enfin, Jeanne et Denis réalisent qu’ils ont tous les deux menti sur leur amour des oiseaux et décident finalement de passer un week-end ensemble à l’hôtel.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : qui est vraiment Noé ? Réponse !

Ici tout commence du 23 avril 2026 – extrait vidéo

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