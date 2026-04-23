Plus Belle La Vie du 23 avril 2026 : Simon et Diane prêts à tout, Jennifer sous le choc (résumé + extrait vidéo épisode 568 en avance)

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Plus belle la vie du 23 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 568 de PBLV – Simon et Diane sont prêts à tout cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Ils veulent s’en prendre à Ulysse !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 avril – résumé de l’épisode 568

Gabriel, avec Idriss et Ulysse, raconte son agression : frappé au foie par un homme cagoulé qui a volé une clé USB contenant des dossiers médicaux et un ordonnancier. Il n’a rien vu et n’a pas prévenu la police. Tous pensent que c’est lié au procès, et sans ces preuves, ils sont bloqués.

Plus tard, Gabriel rassure Baptiste et Thomas après l’agression, tout en admettant que le procès est sûrement en cause, et appelle Baptiste à la prudence. Pendant ce temps là, Idriss informe Ulysse que tous les dossiers ont été supprimés des archives du Phocéen : plus aucune preuve contre Diane, qui a pourtant un alibi et probablement un complice.



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Jennifer décide de se confier à Isaac sur la mort de Samuel mais il était déjà au courant. Elle assure que ça ira. Au cabinet, Vadim surprend Jennifer et Isaac et se moque. Plus tard, une femme débarque et révèle à Jennifer qu’elle est la femme d’Isaac.

Au Pavillon des Fleurs, Blanche culpabilise d’avoir mis Eric en difficulté ; avec Chloé, elle tente de piéger un ouvrier pour arranger la situation.

Ulysse accuse Diane devant Alice et Apolline d’être responsable de l’agression et du vol, mais Alice n’y croit pas. Il pousse Apolline à réfléchir à ses choix. Plus tard, Diane et Simon mettent la pression sur Alice et Apolline pour écarter Ulysse, évoquant un bonus financier et des menaces à peine voilées. Simon compte empêcher Ulysse de se présenter à l’audience en le droguant…

Choquée, Apolline reproche à Alice d’aller trop loin et refuse de couvrir cela, évoquant le risque pour Ulysse et le sort injuste de Félix. Plus tard, elle veut prévenir Ulysse, mais renonce en voyant Simon et se contente de lui souhaiter bonne chance…

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VIDÉO Plus belle la vie du 23 avril 2026 – extrait vidéo

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