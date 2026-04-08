Koh-Lanta : le coup de poker de Jonathan après son élimination « c’est très risqué » (VIDÉO)

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C’est Jonathan qui a été éliminé de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » hier soir à l’issue du sixième épisode de l’aventure. Alors que l’équipe jaune a perdu lors de l’épreuve d’immunité, ils ont du affronter leur troisième conseil et c’est Jonathan vers qui la majorité des votes a pointé.











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Mais il ne s’agissait pas d’une élimination comme une autre ! Alors qu’il ne restait plus que 3 reliques du destin, Jonathan savait qu’il avait une chance sur trois de rester en allant dans l’équipe rouge. Il a donc demandé à être éliminé en comptant sur la chance. Et ça a marché ! Jonathan a bien choisi la relique du changement d’équipe.

La semaine prochaine, Jonathan va donc intégrer l’équipe Rouge juste avant la Réunification. Et il va leur faire croire qu’il marche avec eux alors que c’est tout l’inverse ! Un coup de poker inédit dans l’histoire de Koh-Lanta.

« Je sais que ce que je fais c’est très risqué mais je préfère garder mon esprit jaune de A à Z » a déclaré Jonathan au moment de rejoindre les Rouges.



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Mais mardi prochain, ce sera déjà la Réunification !

Pour voir cet incroyable conseil des jaunes et les extrait de la semaine prochaine, rendez-vous en fin de vidéo sur TF1+ ici.

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