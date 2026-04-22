Ici Tout Commence spoiler : Mehdi démasque le corbeau, Charlène découvre que Noé... (23 avril)

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Ici tout commence spoiler – Charlène va faire une découverte choc sur Noé demain dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans l’épisode du jeudi avril, Charlène ne comprend toujours pas la réaction de dégoût de Noé quand elle a voulu l’embrasser… Elle va alors fouiller ses affaires !











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En cuisine, Charlène ouvre l’ordinateur de Noé et elle y découvre tout un dossier contenant des photos de sa famille ! Elle est bouleversée et pense qu’il est le harceleur des Teyssier, elle le met dehors et révèle tout à Emmanuel.

De son côté, Emmanuel présente des excuses sincères à Mehdi. Il fait son mea-culpa et lui dit que son dessert l’a bluffé sur l’épreuve de la veille. Mehdi est sur la défensive mais Teyssier lui rappelle que tout était contre lui : il l’a retrouvé avec l’enveloppe et il a le même sac orange que la personne qui envoie les menaces ! Mehdi tilte alors : il sait qui a le même sac que lui. Mais il ne dit rien à Emmanuel…

Plus tard, Mehdi confronte Lucile Castelmont : elle a le même sac orange que lui, il leur a été offert à des journées de la pâtisserie à Bordeaux ! Lucile avoue que c’est elle qui s’en prend aux Teyssier et elle assure que ça ne fait que commencer…



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