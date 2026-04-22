The Power du 22 avril 2026 : Julien sera-t-il démasqué ? Un indice dévoilé ! (résumé, spoiler + replay épisode 28)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 28 du mercredi 22 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 28 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs pour la soirée de la vérité alors que Julien est le juge.











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Julien prépare les dossiers avec Benoit, son procureur. Ça commence avec Manon et Jordan, les deux ex. On n’apprend rien de plus.

Place à Laura, Damien, et Jonathan. Et Laura doit chanter toute la soirée car si elle arrête, les joueurs seront privés d’un nouvel indice ! Laura finit par s’énerver, elle ne chante plus ! Un clash éclate entre Laura et Jordan.

Et après ça, le stratagème de Beverly pour sortir Kelly est révélé. Enzo est choqué, il ne savait pas.



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Le lendemain, Laura reste tendue et Beverly est au coeur des discussions. Cette fois, c’est un clash entre Enzo et Beverly qui éclate !

SPOILER un nouvel indice dévoilé

Dans l’épisode de demain, les joueurs vont participer à un jeu collectif pour remporter un indice sur le Power Player. Ils remportent finalement le petit indice et doivent choisir un joueur qui ira le récupérer ! C’est Manon qui est désignée, elle décide d’emmener Julien, qu’elle pense ni complice ni Power Player !

The Power, le replay du 22 avril

Si vous avez manqué l’épisode 28 ce mercredi 22 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 23 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 29.