Ici Tout Commence spoiler : Mehdi et Teyssier en viennent aux mains, une découverte choc ! (21 avril)

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Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Teyssier et Mehdi demain dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Dans le prochain épisode du mardi 21 avril, il le découvre le nouveau message de menaces que Mehdi avait entre les mains quand il l’a surpris devant son bureau !











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« J’espère que tu as bien profité de ta famille parce que c’est toute ta vie qui va exploser vendredi » est-il écrit sur le nouveau message du corbeau. Il confronte Mehdi, qui lui assure que ce n’est pas lui qui a écrit cette lettre. Il explique que la lettre était posée parterre, il l’a juste ramassée. Emmanuel ne le croit pas et exige qu’il soit exclu de la compétition. Mais Jeanne et Claire le défendent et refusent une sanction sans preuve.

La rumeur se propage très vite et au moment de la première épreuve, même Alice a entendu parler du fait que Mehdi harcèlerait le chef Teyssier. Elle le met en garde… Et Noé informe Emmanuel qu’ils ont trouvé le sac orange dans les affaires de Mehdi ! Mais Charlène veut rester focus sur la victoire, elle lui demande d’oublier tout ça.

A l’issue de l’épreuve, Mehdi arrive en tête, suivi de Charlène et Bérénice. Ils se qualifient tous les trois pour la suite. Juste après, Mehdi et Emmanuel en viennent aux mains quand le directeur de l’institut dit à Mehdi qu’il comprend pourquoi Hortense s’est barrée.



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Mais Jeanne vient chercher Emmanuel, Claire et Mehdi : l’affiche de ses 30 ans de carrière a été tagguée ! Il y est écrit « tic tac tic tac » comme sur les lettres de menaces ! Jeanne fait remarquer que ça ne peut pas être Mehdi, il était en pleine épreuve. Teyssier l’accuse toujours, Mehdi annonce qu’il abandonne le concours !

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