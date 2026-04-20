The Power du 20 avril 2026 : qui est le complice ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 26)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 26 du lundi 20 avril 2026 – C’est parti pour l’épisode 26 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Kaos vient de révéler que pendant le prank, le Power Player a fait faire quelque chose à l’un des joueurs, qui va être éliminé sur le champs !











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Kaos, mort de rire, annonce qu’ils viennent d’être victime d’un nouveau prank : personne ne va être éliminé sur le champs. Et Kaos explique que c’est la semaine des faux semblants, cette semaine ils vont devoir se méfier de tout !

Julien profite du prank pour tenter de mettre tous les soupçons sur Benoit, qui a eu un comportement bizarre pendant l’histoire des punaises de lit. Benoit tente de se défendre mais beaucoup le soupçonnent. Jonathan pense toujours à Damien. Et pour l’instant, Julien est clairement à l’abris, personne ne le cite !

Julien s’attaque ensuite à la complicité entre Jonathan et Laura. Il sème la zizanie et Enzo en rajoute une couche. Damien en a marre, même Laura le soupçonne.



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Kaos réunit tout le monde, il dit que cette semaine, même les règles ne sont pas à prendre pour un argent comptant… Et il annonce que le Power Player n’aura qu’un seul complice cette semaine ! Julien s’inquiète. Mais Kaos précise que c’est lui qui choisira son complice.

Julien rejoint Kaos dans le repère du pouvoir pour choisir son complice. Quand il a fait son choix, Kaos organise la révélation à son complice avec un défi exposé à la vue de tous ! Ils vont tous devoir cliquer un stylo électrique. Et le seul qui ne sentira pas de décharge sera le complice ! C’est Jonathan qui découvre qu’il est le complice du Power Player et il joue bien le jeu.

Après le jeu, tout le monde soupçonne Barbara. Julien en joue un max ! Il peut ensuite retrouver son complice dans l’entre du pouvoir.

SPOILER

Dans l’épisode de demain,

The Power, le replay du 20 avril

Si vous avez manqué l’épisode 26 ce lundi 20 avril 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 21 avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 27.