Jungeli et Emma : sortie de leur duo « Juste un peu » !

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Alors que la finale de « Danse avec les stars » se tient ce soir, Emma Broyon, finaliste de cette saison, dévoile déjà un nouveau projet musical. La chanteuse révélée dans la Star Academy 2024 s’associe à Jungeli, lui-même finaliste de la précédente édition de l’émission.











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Né directement sur le parquet de DALS le 3 avril dernier, leur duo s’est concrétisé en studio ces dernières semaines après une annonce faite en plein direct, où les deux artistes avaient promis à Camille Combal de collaborer.

Résultat : un titre inédit baptisé « Juste un peu », disponible depuis hier soir sur les plateformes.

Après le succès de son hit « À tes côtés » avec Lénie Vacher, certifié et largement plébiscité, Jungeli enchaîne donc avec une nouvelle collaboration très attendue, cette fois aux côtés d’Emma.



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Un duo qui mêle deux univers issus de la nouvelle génération révélée par TF1… et qui pourrait bien marquer un nouveau tournant pour les deux artistes.