« La doc et le véto » du 9 avril : votre épisode ce soir sur France 3

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« La doc et le véto » du 9 avril 2026 – Ce mardi soir, France 3 rediffuse un épisode de la série « La doc et le véto ». Au programme ce soir, l’épisode intitulé « En chiens de faïence ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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« La doc et le véto » du 9 avril 2026 : l’épisode « En chiens de faïence »

Victor Chevasse, cantonnier à Valerande-les-Chantelle, participe à un reportage consacré à la chaîne des Puys. Tout en remplissant avec brio son rôle d’ambassadeur de la région, il se livre aussi sur sa solitude, lui qui est veuf et célibataire depuis de longues années.

Mais l’arrivée de Nathalie, une citadine à la fois vive et maladroite, venue passer les vacances parmi les touristes et saisonniers, pourrait bien changer le cours de sa vie.



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Si les habitants du village se réjouissent pour Victor, certains, plus méfiants voire jaloux, remettent en question les intentions de la jeune femme. La doctoresse et le vétérinaire devront alors s’employer à apaiser les tensions, dans une saison hivernale bien plus agitée qu’à l’accoutumée.

Le casting

Avec Michel Cymes (Pierre Josset), Dounia Coesens (Emma Colin), Hélène Seuzaret (Marion Clergeaux), Pierre Fernandes (Victor Chevasse), Séverine Warneys (Nathalie Pelletier), Jérôme Fonlupt (Manu Josset), Valérie Schwarcz (Françoise Vilar), Pasquale D’Inca (Gilles Vilar), Olivier Perrier (Albert Josset), Leo Paul Salmain (Bastien Josset)

« La doc et le véto » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.