« Meurtres au paradis » du 27 avril 2026 : l’épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 15)

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« Meurtres au paradis » du 27 avril 2026. Ce lundi soir à la télé, France 2 lance la saison 15 inédite de votre série « Meurtres au paradis ».





Rendez-vous ce soir sur France 2 ou en replay sur France.TV.







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« Meurtres au paradis » du 27 avril 2026 : votre épisode inédit

Épisode 2 – Thérapies de couples

Mervin enquête sur la noyade suspecte d’une thérapeute de couple, tandis qu’il doit faire face aux répercussions inattendues de ses retrouvailles avec son frère.

Avec Scarlett Alice Johnson (Keira Mayhew), Ace Bhatti (Alasdair Hartnell), Lizzie Davidson (Stacey Warber), Hermione Norris (Margot Hartnell), Sean Delaney (Luke Warber), Gary Wilmot (Anton Busette), Daniel Ward (Solomon Clarke)



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Rappel de la présentation de la saison 15

Dans cette nouvelle saison de Meurtres au Paradis, la police de Sainte-Marie fait face à des enquêtes toujours plus complexes et dangereuses. Entre conflits familiaux et révélations bouleversantes, l’inspecteur Mervin Wilson devra maîtriser ses émotions sans perdre de vue son devoir. Sous le soleil des Caraïbes, chaque affaire apporte son lot de surprises… et de dangers.

Interprètes et personnages

Au casting : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Catherine Garton (Sergent Mattie Fletcher)

« Meurtres au Paradis », nouvel épisode à découvrir ce lundi 20 avril 2026 sur France 2.