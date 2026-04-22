« La grande régalade » avec Cyril Hanouna, c’est ce soir sur W9 (22 avril 2026)

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« La grande régalade », c’est le prime de Cyril Hanouna en direct ce mercredi soir sur W9, juste après « Tout beau, tout n9uf ».





A découvrir dès 21h25 sur W9 et sur M6+ pour le replay.







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« La grande régalade », présentation

Aux côtés de ses chroniqueurs, Cyril Hanouna mise sur un grand spectacle pour offrir aux téléspectateurs une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la générosité, du partage et de l’émotion. Tout au long de l’émission, les surprises se multiplient et les rêves les plus fous deviennent réalité.

Entre moments de rire et séquences chargées d’émotion, Cyril Hanouna et son équipe vivront eux aussi des expériences inédites à travers des happenings spécialement imaginés pour l’occasion. Bien plus qu’un simple programme, il s’agit d’une véritable fête dédiée au partage et à la solidarité.



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VIDÉO bande-annonce