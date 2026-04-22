La Grande Librairie du 22 avril 2026 : invités et sommaire

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La Grande Librairie du 22 avril 2026, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5. Exceptionnellement ce soir, ce n’est pas un numéro du magazine littéraire « La Grande Librairie » mais « La grande dictée » qui vous attend !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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La Grande Dictée du 22 avril 2026 : présentation

La Grande Dictée revient en 2026 pour une nouvelle édition au Palais de la découverte !

Augustin Trapenard et Selene Godoy vous donnent rendez-vous pour une expérience littéraire unique, organisée dans le cadre du Festival du Livre de Paris.



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Bien plus qu’un simple concours d’orthographe, La Grande Dictée célèbre la richesse de notre langue et rassemble celles et ceux qui partagent l’amour des mots. Cette année, le thème du voyage vous invite à une véritable aventure littéraire.

Que vous soyez passionné de dictées ou simplement curieux de tenter l’expérience, l’édition 2026 promet un moment accessible à tous, plein de découvertes et de surprises.

Pour l’occasion, trois auteurs — Bernard Werber, Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Nathacha Appanah — ont écrit chacun un texte qu’ils viendront lire sur scène. À vos stylos, préparez vos passeports et affûtez votre esprit : les subtilités de la grammaire et les richesses de l’orthographe vous attendent.

Rassemblons-nous autour de cette passion commune et célébrons ensemble la beauté de la langue française. Faisons de La Grande Dictée un véritable voyage culturel, qui éveille les esprits et rapproche les générations.

Retrouvez la Grande Dictée 2026 ce mercredi 22 avril 2026 à 21h sur France 5.