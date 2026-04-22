Plus belle la vie spoiler : Diane et Simon menacent Alice et Apolline, Ulysse en danger ! (23 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 23 avril 2026 – Les choses vont mal tourner demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 23 avril 2026, Gabriel explique à Ulysse et Idriss qu’il a été agressée et qu’on lui a volé la clé usb avec les copies des fichiers des patients !











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Et plus tard, Idriss annonce à Ulysse que Diane, qui a certainement un complice, a fait le ménage : plus aucune trace de ces dossiers à l’hôpital Phocéen ! A la veille d’interroger Diane à la barre, Ulysse est dépité. Ils n’ont plus aucune preuve pour démonter qu’elle a utilisé ses patients comme des cobayes pour tester des médicaments ! Mais désormais, ils sont certains qu’elle est coupable et qu’elle fait porter le chapeau à Félix depuis le début.

Pendant ce temps là, Alice et Apolline découvrent Diane et Simon Dutoit dans leur bureau ! Ils avouent les tests illégaux, Simon représente le laboratoire pharmaceutique. Et ils n’hésitent pas à les menacer : elles doivent mettre Ulysse hors jeu et faire condamner Félix Arnaud ! Apolline est totalement sous le choc, d’autant que Simon compte droguer Ulysse afin qu’il ne se présente pas à l’audience. Alice minimise mais Apolline refuse de céder à l’intimidation et les laisser s’en prendre à Ulysse.



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Sur la terrasse du Mistral, Apolline retrouver Ulysse et s’apprête à lui parler… Mais Simon est juste à côté et la menace du regard ! Elle se défile. Trouvera-t-elle un autre moyen de prévenir Ulysse ?