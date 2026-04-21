Matthieu Delormeau : son témoignage choc sur sa descente aux enfers

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C’est un livre qui risque de faire beaucoup parler. L’animateur et chroniqueur Matthieu Delormeau sort ce 23 avril 2026 son tout premier ouvrage, intitulé « Addictions : ‘Il a suffi d’une fois…' ». Un récit intime et sans filtre dans lequel il revient sur les périodes les plus sombres de sa vie.











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Un témoignage brut sur ses addictions

Dans ce livre publié aux éditions Leduc, Matthieu Delormeau se livre comme jamais. L’ancien chroniqueur de « Touche pas à mon poste ! » évoque notamment son addiction à la cocaïne, mais aussi au GHB et aux médicaments.

Pendant près de 192 pages, il raconte les mécanismes de la dépendance, les rechutes, la perte de repères et le silence qui entoure souvent ces situations.



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Dans un extrait dévoilé, il confie notamment : « Le jour où j’ai chuté, j’ai choisi la facilité : la drogue ». Un témoignage qu’il présente comme une véritable mise à nu, sans excuses ni détours.

Trois années de descente… et de reconstruction

L’ouvrage revient en particulier sur les trois dernières années de sa vie, une période marquée par une descente aux enfers suivie d’un long processus de reconstruction. Matthieu Delormeau y évoque ses failles, ses choix et les conséquences de ses addictions, mais aussi son combat pour s’en sortir et retrouver un équilibre.

Ce livre n’est pas présenté comme un règlement de comptes, mais plutôt comme un témoignage destiné à alerter et à éclairer sur l’engrenage de la dépendance.

Un livre très attendu

Annoncé depuis plusieurs semaines, « Addictions » est particulièrement attendu et pourrait contenir des révélations fortes sur la vie personnelle et professionnelle de l’animateur.

Ces dernières années, Matthieu Delormeau avait déjà évoqué publiquement ses difficultés et son combat contre la drogue, notamment après plusieurs épisodes très médiatisés. Avec ce livre, il franchit une nouvelle étape en racontant lui-même son histoire, sans filtre.

« Addictions : ‘Il a suffi d’une fois…' » sera disponible en librairie dès le 23 avril 2026. Pré-commande disponible dès maintenant sur Amazon. Un ouvrage qui s’annonce déjà comme l’un des témoignages les plus forts de l’année côté médias.