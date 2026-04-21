« L’île de la tentation » du 21 avril 2026 : la fin du dernier feu de camps ce soir (extrait vidéo épisode 14)

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« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 21 avril 2026 – Ce soir à la télé, W9 diffuse l’épisode 14 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Et pour les trois derniers couples, il s’agit déjà du moment de vérité : repartiront-ils ensemble ou séparément ?





A découvrir dès 21h25 sur W9 et M6+.







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Ce qui vous attend dans l’épisode du 14 ce 21 avril 2026, extrait vidéo

Elisa est face à la fameuse question de Delphine Wespiser : va-t-elle décider de repartir avec Julien ou de voir leurs chemins se séparer ? Coup de théâtre, Elisa décide finalement de repartir avec Julien.

Pour Maxime et Estelle, et Virginie et Rémi, il est également l’heure des retrouvailles et des choix. Les explications s’annoncent tendues alors que Maxime et Rémi ont tous les deux cédé à la tentation et fait déclencher l’alarme…



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VIDÉO extrait

"J’ai été une femme blessée, je me suis vengée"

Les reproches fusent entre Rémi et Virginie ✋ 🔥 "L’île de la tentation", le final, mardi à 21:25 sur W9 et M6+ #IDLT pic.twitter.com/J4anmJWowK — W9 (@W9) April 19, 2026

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples ont choisi de mettre leur amour à l’épreuve. Ils s’étaient juré fidélité et soutien, mais avec le temps, les doutes se sont installés, fragilisant leurs certitudes et assombrissant leur avenir commun. Pour faire le point sur leur relation, ils vont vivre une expérience hors du commun : pendant 16 jours, ils seront séparés et n’auront aucun contact.

Les femmes s’installeront sur une plage paradisiaque, entourées de dix célibataires bien décidés à les séduire. De leur côté, leurs partenaires partageront leur quotidien avec dix tentatrices célibataires, prêtes à tout pour ébranler leurs convictions.

Cette saison, les repères risquent de vaciller, les limites seront mises à l’épreuve et certaines vérités pourraient éclater là où on ne les attend pas. Arrivés avec des doutes, ils repartiront de l’Île de la tentation avec des réponses… ensemble ou séparément.