Le Meilleur Pâtissier : début du tournage de la nouvelle saison, qui va remplacer Mercotte ? Réponse !

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Le coup d’envoi est donné ! Le tournage de la nouvelle saison du « Meilleur Pâtissier » a débuté cette semaine, marquant le lancement officiel de cette 15e édition très attendue sur M6.











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Après plusieurs annonces ces dernières semaines, les équipes ont repris le chemin de la célèbre tente avec un visage inédit à la présentation. Pour la première fois dans l’histoire du concours, c’est Olivier Minne qui animera l’émission, succédant à Laetitia Milot.

Côté jury, Cyril Lignac rempile pour une nouvelle saison et ne sera pas seul. Le chef accueillera deux nouveaux visages pour cette édition marquée par le renouveau : Norbert Tarayre rejoint l’aventure, tout comme l’influenceuse et pâtissière amateure L’atelier de Roxane.

Un trio inédit qui devra faire oublier le départ de Mercotte, figure emblématique du programme depuis ses débuts. Cette nouvelle configuration promet une dynamique différente, mêlant expertise professionnelle, personnalité haute en couleur et regard moderne sur la pâtisserie.



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Entre changement d’animateur et renouvellement du jury, cette saison 15 s’annonce comme celle de tous les bouleversements. Reste désormais à découvrir les candidats qui tenteront de séduire ce nouveau jury et de décrocher le titre tant convoité de meilleur pâtissier.