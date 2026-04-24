Pékin Express du 24 avril 2026 : ce soir dans l’épisode 8, qui sera éliminé ?

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« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du vendredi 24 avril 2026 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 7 de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Après l’élimination de Jade et Joey la semaine dernière, place à la huitième étape en Chine.





A suivre dès 21h10 sur M6, puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







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« Pékin Express : au royaume des dragons », l’épisode 8 du 24 avril 2026

Pour cette huitième étape, les binômes encore en compétition partent à la découverte d’un site exceptionnel : la forêt de pierre du Yunnan. Vieille de 270 millions d’années et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette merveille naturelle impressionne par ses formations rocheuses spectaculaires, offrant aux candidats un décor presque irréel.

Côté course, ils devront maîtriser l’art des ombres chinoises pour progresser en stop. Entre malentendus, situations improbables et moments de tension, cette étape s’annonce aussi drôle qu’éprouvante, mêlant fous rires et coups de pression.



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Enfin, la célèbre règle des équipes divisées fera son grand retour : chaque candidat devra poursuivre l’aventure en solo, que ce soit en stop ou lors de l’épreuve d’immunité, afin de défendre la place de son binôme dans la compétition.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.