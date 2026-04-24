Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 8 du 24 avril 2026)

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Pékin Express du vendredi 24 avril 2026, éliminé – C’est parti pour la huitième étape de « Pékin Express : au royaume des dragons ». On retrouve les binômes dans un théâtre des ombres pour débuter cette étape en Chine.











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Première mission : réaliser des ombres chinoises et réussir à en faire reconnaitre 6 ! Ils sont d’abord briefé par un prof avant de commencer le stop.

Direction la forêt de pierre du Yunnan, une merveille naturelle vieille de 270 millions d’années et classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Héléna et Anthony arrivent les premiers et remportent un avantage stratégique pour le lendemain. Place ensuite à la recherche de logements.



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Le lendemain, Stéphane annonce que c’est le retour des équipes divisées ! Ils vont avancer en solo pour la suite de l’étape. Dans chaque binôme, l’un participera à l’épreuve d’immunité et l’autre le stop. Héléna et Anthony ont l’avantage stratégique de choisir !

Vont participer à l’épreuve d’immunité : Anthony, Julien, Laurent, Anna, et Claire

Et pour le stop : Héléna, Sébastien, Frédéric, Anthony et Thelma

Pour l’épreuve d’immunité, il s’agit de reproduire une position de tai-chi le plus longtemps possible. Pour la course, la victoire se joue entre Anthony et Thelma ! Et c’est finalement Thelma qui offre la victoire et l’amulette à son binôme avec Claire.

Stéphane annonce ensuite qui a gagné l’épreuve d’immunité. Ça se joue entre Claire et Julien, à 3 minutes près ! Et c’est finalement Julien qui remporte l’immunité !

On retrouve donc pour le duel final, Laurent et Fréderic face à Héléna et Anthony.

Et le binôme éliminé est…

Place au duel final. Anthony affronte Laurent. Et c’est finalement Anthony qui remporte le duel ! Laurent et Frédéric ont leur destin entre les mains de l’enveloppe noire. Et surprise : l’épreuve est non-éliminatoire, ils ne sont pas éliminés et prendront le départ de la 9ème étape en Thaïlande avec un handicap.

Pékin Express : au royaume des dragons, le replay de l’épisode 8

Si vous avez loupé ce 8ème épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. 👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la suite de « Pékin Express : au royaume des dragons ».