Les Flammes 2026 : le sacre de Theodora, le palmarès complet

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Les Flammes 2026, le palmarès – La cérémonie des Flammes 2026, dédiée à la musique urbaine française, se tenait ce soir, jeudi 23 avril 2026, à La Seine Musicale. Organisée par les médias Yard et Booska-P en partenariat avec Spotify, cette quatrième édition a mis en lumière les artistes du rap, du R&B et de la « Nouvelle Pop ».











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Une soirée marquée par le sacre de Theodora, qui a remporté pas moins de 5 trophées au cours de la cérémonie !

De son côté, Gims a été sacré artiste masculin tandis que Werenoi, décédé tragiquement l’an dernier, a vu son album « Diamant noir » récompensé à titre posthume.

Les Flammes 2026, le palmarès complet

La Flamme du rayonnement international : Lacrim

La Flamme éternelle : Lim

La Flamme Spotify de l’Album de l’année : MEGA BBL : Theodora

La Flamme de l’album rap : Diamant Noir : Werenoi

La Flamme de l’album nouvelle pop : Mega BBL : Theodora

La Flamme du morceau de l’année : KYKY2BONDY : Hamza

Flamme du morceau performance rap : SIERRA LEONE : Timar

Flamme du morceau R&B : Solide : Ronisia

Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine : NUMBER ONE : Himra ft. Minz

Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d’inspiration caribéenne : Coco Chanel : Meryl ft. Eva

La Flamme du featuring de l’année : KAT : Gazo ft. La Rvfleuze

La Flamme du featuring européen et/ou international de l’année : BADMAN GANGSTA : Asake & Tiakola

La Flamme de l’artiste féminine : Theodora

La Flamme de l’artiste masculin : Gims

La Flamme de la Révélation féminine : Fallon

La Flamme de la Révélation masculine : L2B

La Flamme du/de la compositeur/compositrice : Junior Alaprod

La Flamme du clip de l’année : FASHION DESIGNA : Theodora, Melchior Leroux

La Flamme du concert de l’année : Tiakola à l’Accor Arena

La Flamme de la Révélation scénique de l’année : Jolagreen23

La Flamme de la cover d’album de l’année : MEGA BBL : Theodora, Léa Esmaili

La Flamme du producteur de l’année : Non Stop Productions

La Flamme du label de l’année : All Points Label Services

La Flamme du label indépendant de l’année : La Triade

La Flamme de la stratégie de lancement d’album de l’année : GIMS



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