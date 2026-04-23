Les Flammes 2026 : le sacre de Theodora, le palmarès complet

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Les Flammes 2026, le palmarès – La cérémonie des Flammes 2026, dédiée à la musique urbaine française, se tenait ce soir, jeudi 23 avril 2026, à La Seine Musicale. Organisée par les médias Yard et Booska-P en partenariat avec Spotify, cette quatrième édition a mis en lumière les artistes du rap, du R&B et de la « Nouvelle Pop ».
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Une soirée marquée par le sacre de Theodora, qui a remporté pas moins de 5 trophées au cours de la cérémonie !
De son côté, Gims a été sacré artiste masculin tandis que Werenoi, décédé tragiquement l’an dernier, a vu son album « Diamant noir » récompensé à titre posthume.
Les Flammes 2026, le palmarès complet
La Flamme du rayonnement international : Lacrim
La Flamme éternelle : Lim
La Flamme Spotify de l’Album de l’année : MEGA BBL : Theodora
La Flamme de l’album rap : Diamant Noir : Werenoi
La Flamme de l’album nouvelle pop : Mega BBL : Theodora
La Flamme du morceau de l’année : KYKY2BONDY : Hamza
Flamme du morceau performance rap : SIERRA LEONE : Timar
Flamme du morceau R&B : Solide : Ronisia
Flamme du morceau de musiques africaines ou d’inspiration africaine : NUMBER ONE : Himra ft. Minz
Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d’inspiration caribéenne : Coco Chanel : Meryl ft. Eva
La Flamme du featuring de l’année : KAT : Gazo ft. La Rvfleuze
La Flamme du featuring européen et/ou international de l’année : BADMAN GANGSTA : Asake & Tiakola
La Flamme de l’artiste féminine : Theodora
La Flamme de l’artiste masculin : Gims
La Flamme de la Révélation féminine : Fallon
La Flamme de la Révélation masculine : L2B
La Flamme du/de la compositeur/compositrice : Junior Alaprod
La Flamme du clip de l’année : FASHION DESIGNA : Theodora, Melchior Leroux
La Flamme du concert de l’année : Tiakola à l’Accor Arena
La Flamme de la Révélation scénique de l’année : Jolagreen23
La Flamme de la cover d’album de l’année : MEGA BBL : Theodora, Léa Esmaili
La Flamme du producteur de l’année : Non Stop Productions
La Flamme du label de l’année : All Points Label Services
La Flamme du label indépendant de l’année : La Triade
La Flamme de la stratégie de lancement d’album de l’année : GIMS
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