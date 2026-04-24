La Carte aux trésors du 24 avril : direction la Baule ce soir sur France 3 (VIDÉO)

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La Carte aux trésors du 24 avril 2026 – C’est un numéro inédit de « La Carte aux trésors » ce vendredi soir sur France 3. Cyril Féraud vous emmène entre La Baule et Guérande.





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







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La Carte aux trésors du 24 avril 2026, La Baule – Guérande

Cette semaine, Cyril Féraud vous propose une escapade en Loire-Atlantique, à la découverte de la presqu’île de Guérande et de La Baule. Les deux candidats, Lucia (rouge) et Bastien (bleu), vont s’aventurer sur un territoire spectaculaire, entre littoral, marais et patrimoine, à la recherche des précieuses capsules.

Le terrain de jeu s’étend le long de la Côte d’Amour, de l’estuaire de la Vilaine au nord jusqu’à La Baule au sud, en passant par Piriac-sur-Mer, Le Croisic et le marais de Brière. Un espace unique, situé à la frontière de deux départements — le Morbihan et la Loire-Atlantique — et de deux régions : la Bretagne au nord et les Pays de la Loire au sud.



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Au programme de cette nouvelle aventure : énigmes, défis et décors aux multiples facettes.

Tout au long de leur parcours, les candidats explorent différents univers : le patrimoine maritime, entre récits de marins et cargaisons mystérieuses ; les marais salants de Guérande, véritable joyau naturel façonné depuis des siècles ; le marais de Brière, territoire vivant entre canaux et prairies ; et enfin une côte sauvage sculptée par les vents et les vagues.

Entre mer, marais et paysages grandioses, La Baule, Guérande et leurs alentours deviennent le cadre d’une chasse au trésor plus dépaysante que jamais.

À propos

Dans chaque émission, deux candidats — l’un en rouge, l’autre en bleu — s’affrontent lors d’une vaste course d’orientation au cœur d’un département français. Leur mission : résoudre trois énigmes afin de mettre la main sur « la rose des vents », sésame indispensable pour tenter de décrocher le trésor d’une valeur de 5 000 €.

Chaque épreuve s’inspire de la culture, de la géographie, de l’histoire et des traditions locales, mettant en lumière toute la richesse du patrimoine régional. Pour se déplacer, les candidats disposent chacun d’un hélicoptère, mais une fois sur le terrain, ils doivent surtout s’appuyer sur l’aide des habitants pour avancer rapidement et percer les mystères des énigmes.

Un jeu en trois parties

• Les énigmes : Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

• La rose des vents : Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

• Le trésor : C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent rencontrer de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. Ils devront adapter leurs stratégies en fonction de ces obstacles, comme « L’énigme sans hélico », où ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser un mode de transport alternatif, « Un seul vol », où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus », où ils peuvent choisir de récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

La Carte aux Trésors privilégie l’interactivité avec le public. Pendant la diffusion, la carte de jeu est désormais accessible grâce à un QR code affiché à l’écran. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites visités par les candidats.

La Carte aux trésors du 24 avril bande-annonce

vidéo à venir

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3 !