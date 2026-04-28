Plus Belle La Vie du 28 avril 2026 : les jurés délibèrent, Idriss proche de la vérité (résumé + extrait vidéo épisode 571 en avance)

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Plus belle la vie du 28 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 571 de PBLV – Il est l’heure des délibérations pour les jurés du procès de Félix aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et grâce à Apolline, Idriss se rapproche de la vérité au sujet de Simon…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 avril – résumé de l’épisode 571

Simon retrouve Apolline, qui lui assure ne pas l’enregistrer et lui confie son téléphone pour le prouver. Elle lui réclame ensuite de l’argent, se disant prête à tout pour faire condamner Félix. Simon refuse, lui rappelle qu’elle n’est pas en position d’exiger quoi que ce soit, puis s’en va en lui disant d’espérer un verdict favorable.

Au tribunal, la tension est à son comble : les jurés sont divisés sur le sort de Félix. Ulysse, de son côté, accuse Alice et Apolline de l’avoir drogué et pense que leurs manœuvres pourraient se retourner contre elles. Parallèlement, au commissariat, Idriss révèle à Jean-Paul que grâce à son adn, il a découvert que Simon est en réalité un ancien policier et qu’il le pense impliqué dans plusieurs crimes.



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Pendant ce temps, Félix attend le verdict avec angoisse, soutenu par Ulysse. Les jurés passent finalement au vote à bulletin secret… et Ulysse reçoit un message : le verdict est tombé.

À la résidence, Steve est en difficulté financière. Aya organise alors une collecte de nourriture pour cuisiner pour tout le monde. Si l’initiative est appréciée, elle s’avère insuffisante et les réserves ne tiendront pas longtemps.

Sofia a fait les ongles à Ariane et lui confie que son ex, Marco, vole des voitures de collection. En fouillant, Ariane tombe sur des photos du couple, ce qui la bouleverse. Prétextant un message de Djawad, elle part précipitamment malgré une contraction, sans révéler ce qu’elle a découvert. Plus tard, Ariane est examinée par Léa, qui évoque des contractions liées au stress. Mais en privé, Ariane reste troublée par les photos qu’elle a vues.

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VIDÉO Plus belle la vie du 28 avril 2026 – extrait vidéo

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