Tennis Monte-Carlo : la finale Alcaraz / Sinner en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Monte-Carlo ATP – la finale Alcaraz / Sinner en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche après-midi. Place à une affiche de rêve que de nombreux fans de tennis attendait : le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte le numéro 2 mondial Yannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo.





Un match à suivre ce soir à partir de 15h sur France 4 et Eurosport.







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La finale du Masters 1000 de Monte-Carlo offre ce dimanche un duel au sommet entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, les deux meilleurs joueurs du moment. N°1 et n°2 mondiaux, ils se retrouvent pour leur première confrontation de la saison 2026, dans une rivalité devenue la référence du circuit. L’enjeu est immense : au-delà du titre, la place de numéro 1 mondial est directement en jeu, ce qui donne à cette affiche une dimension encore plus spectaculaire.

Alcaraz, tenant du titre et très solide sur terre battue, part avec un léger avantage, lui qui mène dans les confrontations directes et reste dominateur sur cette surface. Mais Sinner arrive en pleine confiance après un début de saison exceptionnel, avec notamment des titres à Indian Wells et Miami et une qualification autoritaire pour la finale. Entre la créativité et la puissance de l’Espagnol et la régularité impressionnante de l’Italien, cette finale s’annonce comme un duel intense et indécis, digne des plus grandes affiches du tennis actuel.



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ATP Monte-Carlo le match Alcaraz / Sinner en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur France 4 ou Eurosport à partir de 15h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Sinner, finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo, un match à suivre ce soir sur Eurosport.