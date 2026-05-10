13h15 le dimanche du 10 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le dimanche du 10 mai 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série « Demain la veille ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 13h15 le dimanche » du 10 mai 2026 : le sommaire

Depuis la première révolution industrielle au XIXe siècle, les conséquences de l’activité humaine sur l’environnement suscitent des inquiétudes. À travers une fiction d’anticipation, « 13h15 le dimanche » imagine le quotidien d’une famille en 2050, dans un monde marqué par une biodiversité fragilisée et des phénomènes climatiques extrêmes toujours plus fréquents.

2050 paraît encore lointain, mais ce cap approche rapidement. C’est aussi la date que la France s’est fixée pour atteindre la neutralité carbone et tenter de limiter les effets du réchauffement climatique, conformément aux recommandations du GIEC. Un défi majeur, alors que les tensions énergétiques s’intensifient et que le coût de l’énergie ne cesse d’augmenter.



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Même si ces objectifs sont atteints, une hausse des températures est déjà inévitable d’ici là. À quoi ressemblera alors notre quotidien dans une France plus chaude et confrontée à de nouveaux bouleversements ?

Pour répondre à cette question, « 13h15 le dimanche » mêle fiction et expertise scientifique. Entourée de climatologues, d’ingénieurs et d’économistes, l’émission imagine le futur à travers l’histoire d’une famille réunie en 2050.

Ce jour-là, Léo fête ses 18 ans en même temps que sa cousine Adèle, chez leur grand-mère Juliette. Mais derrière les retrouvailles familiales se dessinent des débats sur l’avenir, les choix de société, la biodiversité et les dérèglements climatiques, dans une époque où les certitudes ont laissé place aux interrogations.