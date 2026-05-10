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Vivement Dimanche du 10 mai 2026 : les invités de Michel Drucker – Après une longue absence, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h40 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







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Vivement Dimanche du 10 mai 2026 : les invités

Ce dimanche, Vivement dimanche revient avec un numéro inédit placé sous le signe de l’humour, de la musique et de la bonne humeur autour de Michel Drucker.

Pour cette émission exceptionnelle, l’animateur recevra Les Bodin’s, venus évoquer leurs nouveaux projets et partager quelques anecdotes de scène. À leurs côtés, Les Frères Taloche apporteront leur univers décalé, tandis que Vincent Fraiscinet, Sébastien Fraiscinet et Camille Dubois compléteront ce plateau placé sous le signe du rire et de la convivialité.



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La musique sera également à l’honneur avec la présence de Lynda Lemay et du guitariste Jean-Félix Lalanne, qui offriront plusieurs moments musicaux au cours de l’émission. Enfin, l’ancien footballeur Dominique Rocheteau et le dessinateur de presse Emmanuel Chaunu viendront partager souvenirs et regards sur l’actualité.

À noter que cette édition de Vivement dimanche sera exceptionnellement écourtée : la traditionnelle seconde partie ne sera pas diffusée en raison de la retransmission de cyclisme sur France Télévisions.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV