13h15 le samedi du 9 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le samedi du 9 mai 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Une saison avec les bergers ».


Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

13h15 le samedi du 9 mai 2026 : au sommaire aujourd'hui
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13h15 le samedi du 9 mai 2026 : « Une saison avec les bergers »

Retour auprès de Julien et Aurélie, un jeune couple de bergers installés en Auvergne. Après avoir mené leurs 250 brebis en transhumance dans les Alpes aux côtés de leur fils Timéo, la famille retrouve le rythme plus calme de la ferme.

De retour dans leur exploitation du Puy-de-Dôme après plusieurs semaines passées dans les alpages du Beaufortain, Aurélie et Julien poursuivent l’aventure qu’ils ont entamée il y a deux ans : développer leur élevage et leur production laitière. Entre les soins apportés au troupeau et l’éducation de leur petit garçon de deux ans, le quotidien est intense et demande une énergie de chaque instant.


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L’équipe de « 13h15 le samedi » les a accompagnés pendant plusieurs mois, captant leurs moments de bonheur, leurs épreuves et leur détermination à faire vivre leur rêve.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.

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