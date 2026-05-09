Pékin Express : Sébastien et Julien s’expriment après leur élimination « On était tristes… mais aussi soulagés »

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Vendredi soir dans « Pékin Express : au royaume des dragons », Sébastien et Julien ont vu leur aventure s’arrêter à l’issue du quart de finale, après un duel final face à Thelma et Claire. Très marquants cette saison par leur régularité et leurs nombreuses victoires d’étapes, les deux frères ont réagi avec émotion dans une interview pour Télé Loisirs.











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Au début de l’aventure, les deux candidats ont pourtant eu du mal à trouver leurs repères. Julien reconnaît qu’il lui a fallu plusieurs épisodes avant de réellement entrer dans la compétition.

« Dans Pékin Express il faut un temps d’adaptation, on ne se rend pas compte de la difficulté à la télé. Quand je suis arrivé, je me suis dit : ‘Mais qu’est-ce que je fais ici ? Je ne vais jamais tenir un mois et demi’. À partir du troisième épisode, on s’est vraiment mis dedans. » a confié Julien.

Un duo complémentaire tout au long de la course

Très performants pendant la saison, les deux frères expliquent avoir trouvé leur force dans leur complémentarité. Julien gérait davantage l’orientation et la stratégie tandis que Sébastien se chargeait plus facilement du stop et de la communication.



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« La différence fait la force mais mentalement, on se tenait quoi qu’il arrive, on ne lâchait jamais rien », confie Julien.

Lors de l’épisode 9, leur statut d’intouchables avait provoqué quelques tensions avec d’autres candidats, notamment Thelma et Claire ainsi qu’Helena et Anthony. Des réactions que Julien comprend aujourd’hui, sans pour autant regretter leurs choix : « À ce stade de l’aventure, tout le monde mérite. C’est compliqué de faire un choix. » Les deux frères rappellent également qu’ils ne connaissaient pas précisément le classement au moment de prendre leur décision.

Une grande déception mais aucun regret

Le quart de finale aura été particulièrement cruel pour les deux candidats. Après avoir longtemps dominé la course, ils ont finalement été envoyés en duel final face à Thelma et Claire.

« Pour ce duel final, on s’est donnés à 300 %, on n’a aucun regret », affirme Sébastien.

Très émus au moment de leur élimination, Sébastien et Julien expliquent avoir ressenti un mélange de tristesse et de soulagement après plusieurs semaines de compétition intense : « On était tristes… mais aussi soulagés » explique Julien.

« Mentalement c’était dur à encaisser », reconnaît Sébastien.

La semaine prochaine, place à la demi-finale pour Thelma et Claire, Anthony et Anna, et Laurent et Frédéric.