Ici tout commence du 13 mai : Bianca fait une découverte choc (résumé + vidéo épisode 1435 en avance)

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Ici tout commence du 13 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1435 – Bianca a du trahir Anouk à cause du chantage d’Andréa dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et elle va faire une découverte choc qui ne va rien arranger !…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 13 mai – résumé de l’épisode 1434

En cuisine, Ismaël remarque la fatigue de Bianca, qui avoue avoir aidé une amie toute la nuit. Elle reçoit ensuite un message de son client, Albin, qui veut s’excuser pour l’incident de la veille. Pendant ce temps, Anouk reproche à Hector d’avoir récupéré Bianca dans sa brigade, tandis que Loup, déçu par Bianca, demande à Joséphine de devenir leur deuxième commis.

Bianca retrouve ensuite Albin, dont l’ex-femme leur avait fait une scène au restaurant. Elle décide alors de mettre fin à leur arrangement et lui demande de ne plus la contacter. Mais plus tard, elle découvre que l’ex-femme d’Albin n’est autre que la cheffe Besseau et qu’elle va arbitrer les épreuces ! Celle-ci lui promet de ne lui faire aucun cadeau durant la compétition.



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À l’Atelier, les élèves du Master peinent à trouver un concept jusqu’à ce que Jasmine propose de revisiter des plats de bistrot selon l’identité culinaire de chacun. De son côté, Ferdinand, inquiet pour Billie, lui envoie des messages à travers la vitre de l’Atelier avant qu’ils ne se retrouvent enfin grâce à Jasmine.

Enfin, Fleur fait goûter son éclair à Malik, qui en rédige une critique très élogieuse et propose même de la publier sur le site de Raoul Varel, au plus grand bonheur de la jeune pâtissière.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Bianca dit tout, va-t-elle dénoncer Andréa ? (vidéo épisode du 15 mai)

Ici tout commence du 13 mai 2026 – extrait vidéo

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