Pékin Express : et les gagnants sont... (résumé et replay finale du 22 mai 2026)

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« Pékin Express : au royaume des dragons » résumé et replay de la finale du vendredi 19 décembre 2025 – C’est parti pour la finale de la saison Pékin Express. Après l’élimination de Laurent et Frédéric, place à la finale pour Anthony et Anna ; et Thelma et Claire !





Les finalistes s’affrontent dans la capitale thaïlandaise, Bangkok, pour tenter de remporter la victoire et les gains potentiels de 100.000 euros !







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Au départ de cette finale, Anthony et Anna ont 40000 euros tandis que Thelma et Claire ont quant à eux 60000 euros. Cette finale est comme toujours composée de 3 courses intermédiaires et le temps, c’est de l’argent ! A chaque fois qu’un binôme terminera une course, le second perdra 10 euros par seconde de retard ! Les cagnottes seront figées à la fin du 3ème sprint intermédiaire et ça sera ensuite le sprint final pour la victoire.

Pour le premier sprint intermédiaire, Anthony et Anna prennent rapidement une nette avance. Il s’agit d’une épreuve de dégustation ! Et énorme surprise : Thelma et Claire font un refus d’obstacle ! Anthony et Anna rejoignent donc Stéphane et déclenchent le chrono. Ils récupèrent l’intégralité de la cagnotte des belges !



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Place au second sprint intermédiaire, Anthony et Anna démarrent avec 100 000 euros de gains potentiels. Il s’agit d’un défi incroyable à relever à 296 mètres de haut ! Anthony et Anna sont impressionnants. Et encore une fois, Thelma et Claire arrivent très en retard sur le lieu de la mission. Mais en repartant, Anthony et Anna tombent dans des bouchons et l’écart se réduit ! Anthony et Anna arrivent quand même les premiers, ils conservent donc leurs gains potentiels au max.

Après une belle nuit à l’hôtel, troisième et dernier sprint intermédiaire. Les deux binômes doivent se rendre sur le lieu de la dernière mission. Il s’agit taper sur une machine à boxer et faire un gros score ! Thelma et Claire arrivent les premières. Et après la mission, Anthony et Anna repartent les premiers mais leur chauffeur se trompe de direction ! Thelma et Claire arrivent donc les premières et déclenchent le chrono. Ils récupèrent 13 850 euros.

Pour le sprint final, les cagnottes sont donc figées : 13 850 euros pour Thelma et Claire, et 86 150 euros pour Anthony et Anna.

Et les gagnants sont…

C’est finalement Anthony et Anna qui décrochent la victoire avec 86 150 euros de gains !

Pékin Express, au royaume des dragons, le replay de la finale

Si vous avez loupé cette finale de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous prochainement pour une nouvelle saison !