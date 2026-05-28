Ici tout commence du 28 mai : Fleur alerte Lionel sur Péniac, va-t-il ouvrir les yeux ? (résumé + vidéo épisode 1446 en avance)

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Ici tout commence du 28 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1445 – Fleur va tenter d’alerter Lionel au sujet du chef Péniac ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Lionel va-t-il enfin ouvrir les yeux sur celui qu’il considère désormais comme son mentor ?





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 28 mai – résumé de l’épisode 1445

Au Double A, Lionel et le chef Péniac accordent une interview croisée où le chef affirme voir en Lionel le fils qu’il n’a jamais eu. Touché, Lionel le remercie ensuite pour son soutien. Mais de son côté, Fleur retourne au Coffee Shop pour interroger la serveuse après ce qu’elle a vu la veille : elle lui confirme que Péniac l’a agressée sexuellement. Refusant de porter plainte, la jeune femme laisse Fleur désemparée. Celle-ci tente alors d’alerter Lionel, sans succès : il refuse d’entendre du mal du chef. Fleur se tourne donc vers Olivia Listrac, qui surprend rapidement Péniac tenant des propos déplacés envers Maya et le recadre fermement.

Plus tard, lors d’un footing, Lionel découvre une vidéo montrant Péniac embrassant une fille de force. Il le confronte.



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Pendant ce temps, Coline et César ne se parlent plus après leur dispute. En mission à l’hôtel avec Carla pour préparer un mariage, les deux cousines assistent à une violente dispute du couple, au point que la jeune femme décider d’annuler leur mariage. Très affectée, Coline veut absolument sauver sa relation avec César.

Enfin, à l’Atelier, Solal et Jasmine acceptent finalement d’aider Tom à maintenir son mensonge devant sa marraine Jeannette. Mais face au comportement tyrannique de Tom, ils improvisent en prétendant qu’il doit assister à une réunion car il est directeur de l’Institut. Admirative, Jeannette décide alors de prolonger son séjour pour rencontrer ses collègues.

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Ici tout commence du 28 mai 2026 – extrait vidéo

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