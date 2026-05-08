Ici tout commence du 8 mai : Anouk tombe de haut ! (résumé + vidéo épisode 1432 en avance)

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Ici tout commence du 8 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1432 – Après qu’Anouk lui ait révélé la vérité sur sa mère, Hector veut partir et présente sa démission à Teyssier ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et Coline découvre que César lui ment…





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Ici tout commence du 8 mai – résumé de l’épisode 1432

À l’Institut, Clotilde annonce à Hector que la cheffe Besseau veut l’embaucher comme professeur dans sa future école à New York. Mais pour décrocher le poste, il doit remplacer Anouk à la tête de la brigade pour le Concours de la Meilleure école de Cuisine de France. Mal à l’aise, Hector laisse Clotilde annoncer la nouvelle à Anouk, qui se sent trahie et évincée d’un concours qui lui tenait à cœur.

De son côté, Teyssier refuse cette décision et rappelle qu’il comptait sur Anouk pour représenter l’Institut. Face aux tensions, Anouk propose un duel contre Hector : le vainqueur dirigera la brigade au championnat.



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À l’hôtel Jourdain, Anouk confie sa douleur à Mehdi, tandis qu’Andréa s’inquiète pour Hector, qu’elle juge incapable de supporter le rythme du concours à cause de son handicap.

Au Double A, Bakary peine à assurer le service après une soirée arrosée. Milan lui évite une sanction en couvrant ses erreurs, ce qui rapproche les deux amis.

Enfin, Coline rencontre la famille de César au Comptoir de Jude. Elle découvre que son frère Jocelyn le rabaisse constamment sous couvert d’humour. En dénonçant cette attitude, elle provoque la colère de César, qui lui reproche de juger sa famille sans la connaître.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Anouk déclare la guerre à Hector ! (vidéo épisode du 12 mai)

Ici tout commence du 8 mai 2026 – extrait vidéo

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