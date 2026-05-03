« Bernadette » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (3 mai 2026)

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« Bernadette », c’est le film inédit diffusé ce dimanche soir sur France 2. Un film réalisé par Léa Domenach avec Catherine Deneuve et Denis Podalydès dans les rôles principaux.


A découvrir sur France 2 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).

« Bernadette » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (3 mai 2026)



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« Bernadette » : l’histoire de votre film

À son arrivée à l’Élysée, Bernadette Chirac pense enfin accéder à la reconnaissance qu’elle mérite, après avoir longtemps soutenu son mari dans l’ombre pour l’aider à atteindre la présidence. Écartée car jugée trop démodée, elle choisit alors de prendre sa revanche en s’imposant comme une personnalité médiatique incontournable.


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Avec Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, François Vincentelli et Lionel Abelanski

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…

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