« Bernadette » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (3 mai 2026)



Publicité





« Bernadette », c’est le film inédit diffusé ce dimanche soir sur France 2. Un film réalisé par Léa Domenach avec Catherine Deneuve et Denis Podalydès dans les rôles principaux.





A découvrir sur France 2 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).







Publicité





« Bernadette » : l’histoire de votre film

À son arrivée à l’Élysée, Bernadette Chirac pense enfin accéder à la reconnaissance qu’elle mérite, après avoir longtemps soutenu son mari dans l’ombre pour l’aider à atteindre la présidence. Écartée car jugée trop démodée, elle choisit alors de prendre sa revanche en s’imposant comme une personnalité médiatique incontournable.



Publicité





Avec Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, François Vincentelli et Lionel Abelanski

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…