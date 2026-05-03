Zone Interdite du 3 mai : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Zone Interdite du 3 mai 2026 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Reine des Neiges : dans les secrets du nouveau défi de Disneyland Paris ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur M6+ pour le replay.







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Zone Interdite du 3 mai 2026 : « Déserts médicaux : ils se battent pour vous soigner »

Près de 90 % du territoire est touché par les déserts médicaux : 9 millions de Français peinent aujourd’hui à se soigner, certains allant jusqu’à y renoncer. Face à cette crise, Zone Interdite enquête sur ses causes, ses conséquences et les solutions envisagées. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi soignants et élus mobilisés pour maintenir l’accès aux soins.

À Landéan, en Ille-et-Vilaine, Christian Boidot, 76 ans, est le dernier médecin du village. Toujours en activité, il suit 3 000 patients et travaille jusqu’à 80 heures par semaine pour éviter de les abandonner.



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Pour attirer de nouveaux praticiens, certains territoires redoublent d’efforts. Dans l’Indre, Jeanne participe à une vaste opération de recrutement lors d’un congrès d’internes, aux côtés d’une trentaine de départements.

Les Maisons de Santé se multiplient aussi. À La Souterraine, dans la Creuse, Giuliana, 28 ans, tente d’y concilier vie professionnelle et personnelle malgré un rythme intense.

Cette pénurie a des effets en cascade, notamment aux urgences. À Sisteron, une médecin doit gérer à la fois des cas bénins et des situations critiques, comme une patiente victime d’un infarctus faute de suivi cardiologique.

Malgré l’augmentation des places en médecine depuis 2019, la situation reste tendue, notamment en dermatologie. Lauriane, en Normandie, attend depuis des années un rendez-vous pour un grain de beauté inquiétant.